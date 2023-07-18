Зерно резко подорожало в нескольких регионах РФ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Рост цен на зерно на минувшей неделе резко ускорился в нескольких регионах РФ, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

"На прошедшей неделе июльское ослабление курса рубля в полной мере "отработало" в конъюнктуре внутреннего зернового рынка. Даже экспортная пошлина на пшеницу выросла, несмотря на снижение индикативной цены", - говорится в мониторинге.

Экспортная пошлина рассчитывается в рублях, индикативная цена - в долларах.

Так, цены на пшеницу 3 класса больше всего выросли в Поволжье – на 925 рублей, до 12 713 рублей за тонну. В центре и Черноземье рост составил 370 рублей, до 12 800 и 12 630 рублей соответственно. В других регионах динамика была слабее – повышение на 100-165 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 4 класса в центре выросли на 850 рублей, до 11 517 рублей, в Поволжье – на 775 рублей, до 11 525 рублей, на Урале – на 400 рублей, до 11 367 рублей за тонну. В Черноземье и на юге рост составил 220-250 рублей, в Сибири – 115 рублей.

Пшеница 5 класса больше всего подорожала на юге – на 465 рублей, до 11 950 рублей, в Поволжье – на 300 рублей, до 8 938 рублей за тонну. В Черноземье рост составил 170 рублей, на Урале – 115 рублей, только в центре отмечено небольшое снижение – на 15 рублей.

Цены на фуражный ячмень больше всего повысились на Урале – на 565 рублей, до 9 600 рублей за тонну. В Черноземье рост составил 320 рублей, до 8 640 рублей, на юге – 300 рублей, до 11 667 рублей. В Сибири ячмень подорожал на 255 рублей, в центре – на 250 рублей. В Поволжье цены снизились на 215 рублей.

Цены на рожь менялись слабо: продолжили снижение в Поволжье - на 115 рублей. В Сибири после роста скорректировались вниз на 100 рублей. В остальных регионах не изменились.

Цены на кукурузу больше всего повысились в Черноземье - на 590 рублей, до 11 310 рублей за тонну. В центре рост составил 350 рублей, до 10 367 рублей. В остальных регионах динамика была слабой.