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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Цены на пшеницу обновили 5-месячный максимум

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пшеница выросла в цене до максимума с середины февраля из-за опасений сокращения поставок из черноморского региона. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в цене примерно на 2,6% и достигли $7,7725 за бушель.

Пшеница дорожает в последнее время на фоне выхода России из зерновой сделки. Рост цен усилился на сообщениях о нанесении ударов по объектам в районе Одессы, пишет Financial Times.

На Россию и Украину приходится около 30% общемировых поставок пшеницы.

В то же время засушливая погода в ряде ключевых сельскохозяйственных районов США привела к ухудшению прогнозов урожая зерновых в стране, отмечает Trading Economics.

Чикаго США Одесса Украина
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