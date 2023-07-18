Skandinaviska Enskilda Banken увеличил квартальную прибыль в 1,7 раза

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года чистая прибыль Skandinaviska Enskilda Banken увеличилась в 1,7 раза (на 69%) в годовом выражении и составила 9,77 млрд шведских крон ($953 млн) против 5,79 млрд крон годом ранее, сообщила пресс-служба шведского банка.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали чистую прибыль SEB на уровне 8,47 млрд крон.

Чистый процентный доход банка увеличился на 53% за год и составил 11,88 млрд крон против ожидавшихся аналитиками 11,52 млрд крон.

Совокупный операционный доход SEB за второй квартал достиг отметки в 20,02 млрд крон ($1,96 млрд), подскочив на 39%.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец квартала составил 19,3%, увеличившись по сравнению с 18,6% годом ранее.