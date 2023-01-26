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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Шведская SEB Group создала 125,8 млн евро резервов под связанные с РФ активы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Шведская группа Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) в 2022 году создала резервы под обесценение на сумму 1,4 млрд шведских крон (125,8 млн евро) по активам в России, говорится в отчетности SEB.

SEB оказывает банковские услуги корпоративным клиентам, компаниям и частным лицам в Скандинавии, странах Балтии, Польше, Германии, России и Украине.

Как говорится в отчетности группы, в нынешних условиях она не может поддерживать операции в России и поэтому начала их сворачивать в соответствии с установленными законом нормами. SEB напомнила, что российские власти ограничили транзакции между дочерними компаниями в России и материнскими компаниями из недружественных для РФ стран, а также ограничили сумму, которая может быть переведена за границу, величиной 10 млн рублей в месяц.

Сейчас активы SEB, связанные с Россией, оцениваются в 7 млрд шведских крон (629 млн евро).

СЭБ банк (ранее Петроэнергобанк) был учрежден в 1995 году. По итогам 2022 года банк занимал 89-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами в размере 57,7 млрд рублей.

Skandinaviska Enskilda Banken SEB
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