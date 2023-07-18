Законопроект об исламском банкинге принят Госдумой во II чтении

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении в РФ эксперимента по внедрению исламского банкинга, его участникам разрешат выпускать облигации, а минимальный капитал с 1 января 2024 г. составит 15 млн руб., а не 25 млн руб., как было запланировано в рамках первого чтения.

Законопроект (№198584-8) в сентябре 2022 г. внесла в парламент группа депутатов. Территория его проведения - Дагестан, Чечня, Башкортостан и Татарстан. Вести реестр участников эксперимента будет ЦБ. Изначально предполагалась, что двухлетний эксперимент будет запущен с 1 февраля 2023 г., теперь в поправках уточняется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2023 г.

Ранее предполагалось, что минимальный размер капитала участника эксперимента, который при этом не является кредитной или некредитной финансовой организацией (для них установлены отдельные лимиты - ИФ) с 1 января 2024 г. составит 25 млн руб., с 1 января 2025 г. капитал должен был вырасти до 40 млн рублей, с 1 января 2026 г. - до 55 млн руб., а с 1 января 2027 г. составить 70 млн руб. В обновлённой версии говорится, что минимальный размер капитала с 1 сентября 2023 г. должен составлять 10 млн руб., а с 1 января 2024 г. - 15 млн руб.

Ко второму чтению уточняется, что участники эксперимента вправе привлекать денежные средства или иное имущество физических и юридических лиц в форме займа, приема имущества в доверительное управление, а также путем размещения облигаций.

В законопроект также включены нормы, позволяющие участникам эксперимента использовать материнский капитал: "Физическое лицо, заключившее с участником эксперимента, являющимся кредитной организацией, договор купли-продажи жилого помещения с отсрочкой (рассрочкой) платежа, может направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на оплату (погашение) обязательств по договору купли-продажи жилого помещения с отсрочкой (рассрочкой) платежа".

Согласно законопроекту, участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки. "При этом допускается установление вознаграждения в виде переменной величины, значение которой изменяется в зависимости от результатов совершения указанных сделок", - говорится в уточненном тексте документа.

В законопроект внесены "антиотмывочные" требования к участникам эксперимента как на национальном, так и на международном уровне.