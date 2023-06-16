В Думе предложили использовать маткапитал в эксперименте с исламским банкингом

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Законопроект об эксперименте по внедрению исламского банкинга доработан ко второму чтению, в него включены нормы, позволяющие использовать материнский капитал, кроме того, будут пересмотрены требования к минимальному размеру капитала компаний, прописаны "антиотмывочные" требования.

Об этом на ПМЭФ сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Материнский капитал может быть использован при исламских инструментах, и, соответственно, расширяются возможности использования этого инструмента, в том числе, на обеспечение строительства жилья, на использование ипотечных составляющих в нашем финансовом процессе", - сказал он.

Депутат добавил, что требования к минимальному размеру капитала для небанковских исламских компаний будут пересмотрены. В принятом в первом чтении законопроекте предполагалось, что минимальный размер собственных средств (капитала) участника экспериментального правового режима, не являющегося кредитной организацией, составит с 1 января 2023 года - 10 млн рублей, с 1 января 2024 года - 25 млн рублей. По словам Аксакова, договорились, что рост будет менее быстрым.

Кроме того, по его словам, в поправках ко второму чтению говорится о том, что субъекты, исполняющие закон об исламском банкинге, должны будут, в том числе, соблюдать законы, связанные с противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем, сейчас эти нормы в законопроекте не прописаны.

"Там появляются лакуны, которые могут позволить не только добросовестным участникам (участвовать в эксперименте - ИФ). Мы надеемся, что субъекты Федерации будут за этим следить, на них огромная ответственность, и не будут допускать недобросовестных участников, но, тем не менее, потенциал такой существует, и, очевидно, его злоумышленники готовы будут использовать, поэтому законодательство, связанное с отмыванием капитала, полученного преступным путем, будет распространяться на действие этого бизнеса", - сказал Аксаков.

На необходимость распространения "антиотмывочных" норм на участников эксперимента ранее в своем заключении указывало правительство. В первом чтении единственным ответственным за надзор над участниками эксперимента был назначен ЦБ. "Банк России осуществляет регулирование деятельности участников экспериментального правового режима, а также надзор за соблюдением участниками экспериментального правового режима требований настоящего ФЗ, других федеральных законов, надзор за соблюдением которых отнесен к компетенции Банка России, нормативных актов Банка России", - говорилось в законопроекте.

Аксаков также отметил, что участники эксперимента также будут обязаны представлять информацию в бюро кредитных историй. "Это тоже важно, потому что банки, другие хозяйствующие субъекты при предоставлении услуг должны будут иметь возможность опираться на такую информацию", - подчеркнул глава думского комитета.

Он отметил, что рассчитывает на вступление в силу закона с 1 июля.

Законопроект (№ 198584-8) о проведении двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане в конце сентября 2022 года внесла в парламент группа депутатов. Предполагается, что территория проведения эксперимента и его длительность могут быть увеличены правительством по согласованию с Банком России. ЦБ также должен был вести реестр участников эксперимента. ЦБ еще в декабре 2022 года направил в Госдуму письмо, в котором сообщал об отсутствии возражений к документу.

Проект федерального закона предусматривает ограничения деятельности участников эксперимента, а именно - им запрещено финансировать деятельность, связанную с производством и реализацией табачной, алкогольной продукции, оружия и боеприпасов, организацией азартных игр, а также взимать вознаграждение в виде ссудного процента. Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Среди них запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики (игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции); условие разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условие проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.