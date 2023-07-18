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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

"ЛУКОЙЛ" тестирует на НПЗ в Болгарии биодизель из водорослей

На АЗС в Финляндии компания предлагает топливо из отходов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ПАО "ЛУКОЙЛ" изучает возможности по разработке и производству новых энергетических продуктов. Об этом говорится в отчете об устойчивом развитии группы за 2022 год.

Согласно документу, на НПЗ в Болгарии совместно с партнером разработан проект по экспериментальному производству биотоплива третьего поколения (биодизель и "зеленый" авиакеросин SAF), которое основывается на продукте AlgenCrude, полученном из водорослей.

Еще один проект – по производству пиролизного масла – разработан совместно с муниципалитетом Бургаса и подготовлен к экспериментальной стадии.

В Финляндии для розничных и мелкооптовых клиентов стало доступным топливо Teboil Green+, полностью изготовленное из отходов и остаточного сырья. "Углеродный след продукта на 90% меньше по сравнению с традиционным топливом", - поясняет НК.

До этого Teboil Green+ был доступен только для прямых контейнерных поставок (минимальный объем - 2 тыс. л), но в 2022 году начал поступать на АЗС Teboil в трех городах страны. "Теперь клиенты могут заправляться топливом непосредственно на АЗС или закупать его в переносные канистры", - уточняет компания.

На НПЗ в Италии, который "ЛУКОЙЛ" продал весной 2023 года, в прошлом году были произведены первые партии биодизельного топлива с добавлением побочных продуктов переработки пальмового масла, прошли пробные запуски установки гидроочистки по переработке возобновляемого и минерального топлива.

ЛУКОЙЛ Болгария Финляндия
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