Конституционный суд Болгарии попросили оценить закон о расторжении аренды с "ЛУКОЙЛом"

В КС обратился президент Румен Радев, которого обвиняют в пророссийской позиции

Фото: Сергей Булкин/TACC

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев попросил Конституционный суд оценить конституционность поправок, принятых парламентом страны, о досрочном прекращении 35-летней аренды "ЛУКОЙЛом" терминала "Росенец", обслуживающего НПЗ российской компании в Болгарии, сообщила пресс-служба Радева.

Быстрое принятие поправок "не только противоречит основополагающему принципу законности нашей Конституции, но и является примером безответственного отношения к государству и гражданам", отметил президент.

"При таком радикальном подходе не учитывались ни интересы потребителей, ни риски роста цен на топливо и товары, ни потенциальные угрозы тысячам сотрудников нефтехимического завода, ни возможные судебные иски к Болгарии", - считает Радев.

По его мнению, решения в области энергетики всегда должны основываться на необходимости, надежности и непрерывности поставок сырья и гарантии доступных цен для граждан и промышленности.

"Цена поспешных и необдуманных решений всегда оплачивается из карманов тех, кто вынужден нести их последствия", - говорится в заявлении.

Депутаты 21 июля одобрили закон, призванный восстановить контроль болгарского государства над портом в течение недели, на 23 года раньше истечения срока действия контракта. Поправки приведут к взиманию платы за услуги по использованию терминала, что, вероятно, повысит операционные расходы компании "ЛУКОЙЛ Нефтохим", владеющей крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в юго-восточной Европе недалеко от города Бургас, отмечал Bloomberg.

"Прекращение концессии основано на общеевропейском режиме санкций", - заявлял в ассамблее депутат от правящей коалиции Даниэль Лорер.

Закон должен быть ратифицирован президентом, которого неоднократно обвиняли в том, что он занимает пророссийскую позицию. Если глава государства наложит вето, его решение может быть отменено абсолютным большинством голосов парламента, напоминал Bloomberg.

Предыдущее временное правительство, ушедшее в отставку в июне, добилось освобождения от санкций ЕС в отношении поставок "ЛУКОЙЛом" нефти на болгарский НПЗ, чтобы избежать дефицита топлива. Российская НК предоставляет основную часть топлива на АЗС республики.

Делян Добрев, депутат парламентского комитета по энергетике, заявил 4 августа, что правящие партии будут работать над тем, чтобы отменить освобождение от санкций.

Санкции ЕС, которые запрещают импорт российских нефти и нефтепродуктов, разрешают компетентным органам Болгарии санкционировать выполнение до конца 2024 года контрактов на поставку по морю нефти и нефтепродуктов, заключенных до 4 июня 2022 года, или вспомогательных соглашений, необходимых для выполнения таких контрактов.