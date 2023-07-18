Stellantis заключил контракты на закупку чипов на 10 млрд евро до конца 2030 года

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, заключил соглашения с производителями полупроводниковых компонентов, предусматривающие поставки ему чипов на общую сумму 10 млрд евро в период до 2030 года включительно.

Как сообщил Stellantis, стратегия, которую реализует автоконцерн, должна обеспечить его ключевыми компонентами на долгосрочную перспективу.

Эта стратегия включает в себя как соглашения с поставщиками ключевых чипов и закупку компонентов, так и оценку будущих потребностей компании в полупроводниках.

В числе стратегических партнеров Stellantis - производители чипов Infineon Technologies, NXP Semiconductors, onsemi и Qualcomm Inc.. Кроме того, компания работает с aiMotive и SiliconAuto над разработкой собственных чипов, отмечается в пресс-релизе.