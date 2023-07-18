"Совкомбанк" переведет заблокированные активы на отдельное юрлицо

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Акционеры Совкомбанка на внеочередном собрании одобрили реорганизацию кредитной организации в форме выделения отдельного юридического лица, которому будут переданы замороженные активы.

Как говорится в сообщении банка, часть проблемных валютных активов, заблокированных в недружественных странах, будет передана ООО "Содействие международным расчетам".

Процесс реорганизации займет несколько месяцев и ориентировочно завершится к концу третьего квартала 2023 года, отмечает банк.

"Выделение юридического лица в соответствии с новым законом 292-ФЗ позволяет передать на такое вновь образованное юрлицо обязательства перед недружественными нерезидентами и заблокированные активы на соразмерную сумму. Это позволит банку упростить работу с заблокированными активами и долгами перед недружественными кредиторами, а также позволит снизить эффект от создания резервов в отношении заблокированных активов и будет иметь незначительное влияние на капитал, ликвидность и нормативы", - заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, слова которого приведены в сообщении.

О том, что Совкомбанк изучает возможность перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо, Хотимский сообщил "Интерфаксу" в июне в кулуарах ПМЭФ.

Летом 2022 года вступил в силу закон 292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действует до 31 декабря 2024 года.