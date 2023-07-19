Совфед продлил на год право банков переводить заблокированные активы на отдельное юрлицо

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за закон, продлевающий до 31 декабря 2024 года срок, в течение которого подсанкционные банки смогут перевести заблокированные активы и обязательства на отдельное юридическое лицо.

Летом 2022 года вступил в силу закон № 292-ФЗ, разрешающий находящимся под санкционными ограничениями банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него замороженные из-за рестрикций активы и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право пока действует до 31 декабря 2023 года.

Одобренные поправки также предусматривают, что к банкам, решившим провести такую реорганизацию, не будут применяться нормы закона "Об акционерных обществах" в части требования владельцев голосующих акций о выкупе кредитной организацией принадлежащих им бумаг.

Кроме того, уточняется, что право кредиторов-физлиц требовать досрочного исполнения обязательств реорганизуемым банком возникает, если оно предусмотрено условиями ранее заключенного с кредитной организацией договора.

Активным сторонником внесения изменений в законодательство, позволяющих банкам провести неттинг замороженных активов и обязательств, ранее выступал ВТБ.

В начале июня зампред правления банка Дмитрий Пьянов сообщил, что ВТБ может провести реорганизацию с передачей отдельному юрлицу заблокированных активов и обязательств в 2024 году, ждет упрощающих этот процесс изменений в законодательство.