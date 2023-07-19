Инфляция в Великобритании в июне замедлилась до минимума с марта 2022 года

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в июне выросли на 7,9% в годовом выражении - минимальными темпами с марта 2022 года, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,7% в мае.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ослабление инфляции в июне до 8,2%.

Рост потребительских цен в помесячном выражении замедлился в июне до 0,1% с 0,7% в мае. Аналитики ожидали повышения на 0,4%.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 6,9% в годовом выражении и на 0,2% за месяц. В мае первый показатель вырос на 7,1% (максимальный подъем с марта 1992 года), второй - на 0,8%.

Розничные цены (индекс RPI) в июне увеличились на 10,7% в годовом выражении (11,3% в мае). Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

В помесячном сравнении индекс RPI увеличился на 0,3% после подъема на 0,7% в мае.