Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Gartner ожидает роста мировых ИТ-расходов на 4,3% в 2023 году

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2023 году увеличатся на 4,3% и превысят $4,7 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

Как ожидается, темпы повышения ускорятся до 8,8% в следующем году, в результате чего совокупный объем затрат составит около $5,13 трлн.

По итогам 2022 года ИТ-расходы в мире выросли на 2,7% – до $4,52 трлн.

Темпы повышения в сегменте программного обеспечения в этом году будут двухзначными (+13,5%), поскольку компании увеличивают использование приложений и перераспределяют расходы на платформы, поддерживающие повышение эффективности работы, отмечается в сообщении Gartner. Повышение цен поставщиков также будет способствовать росту расходов на ПО.

Между тем затраты на устройства в 2023 году, по прогнозу, сократятся на 8,6% из-за продолжающегося влияния высокой инфляции на покупательную способность потребителей.

"Сегмент устройств переживает один из худших периодов за всю историю, - отмечает аналитик Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Несмотря на то, что инфляция в некоторых регионах немного ослабела, макроэкономические факторы по-прежнему негативно влияют на расходы населения и удлиняют циклы обновления устройств".

Ожидается, что объемы расходов на устройства не восстановятся до уровня 2021 года как минимум до 2026 года.

Gartner IT
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ФТС отметили рост внешнеторгового оборота РФ за I полугодие на 3% к 2019 году

Из-за пала сухой травы в России сгорело уже более 5 тысяч строений

Конвенция об избежании двойного налогообложения РФ и Дании прекратит действие в 2024 году

Фондовые индексы США уверенно выросли

Фондовые индексы США уверенно выросли

Объем денежных переводов в Грузию в I полугодии вырос на треть

Объем денежных переводов в Грузию в I полугодии вырос на треть
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });