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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Gartner ожидает роста мировых IT-расходов на 8% в 2024 году

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мировые расходы на информационные технологии (IT-) в 2024 году увеличатся на 8% и составят порядка $5,1 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

В 2023 году, по оценкам компании, IT--расходы повысятся на 3,5%, до $4,69 трлн.

Предыдущий прогноз Gartner, опубликованный в июле, предусматривал рост до $4,71 трлн в 2023 году и до $5,13 трлн в 2024 году.

По итогам 2022 года IT-расходы в мире выросли на 2,9% - до $4,53 трлн.

Развитие сферы генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта (ИИ) пока не оказывает существенного влияния на IT-расходы, однако сегмент ИИ в целом поддерживает их повышение, отмечают в Gartner. Эксперты компании полагают, что влияние генеративного ИИ на IT-расходы начнет проявляться в 2025 году.

Темпы роста расходов в сфере программного обеспечения и IT-услуг, как ожидается, будут двузначными в 2024 году, главным образом, в связи с увеличением инвестиций в облачные технологии.

Инвестиции в устройства начнут восстанавливаться после снижения в 2022 и 2023 годах из-за негативных последствий инфляции для расходов потребителей и бизнеса, прогнозирует Gartner.

Мировые расходы на IT- (в млрд долларов США):

Расходы 2022г изм. в 2022г Расходы 2023г изм. в 2023г Расходы 2024г изм. в 2024г
ЦОД 227,021 19,7 237,703 4,7 260,221 9,5
Устройства 766,279 -6,3 689,288 -10 722,472 4,8
ПО 811,314 10,7 916,240 12,9 1042,386 13,8
ИТ-услуги 1305,699 7,5 1401,038 7,3 1547,349 10,4
Услуги связи 1423,128 -1,9 1449,286 1,8 1497,345 3,3
Всего 4533,441 2,9 4693,556 3,5 5069,773 8,0

Gartner
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