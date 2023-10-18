Gartner ожидает роста мировых IT-расходов на 8% в 2024 году
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мировые расходы на информационные технологии (IT-) в 2024 году увеличатся на 8% и составят порядка $5,1 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.
В 2023 году, по оценкам компании, IT--расходы повысятся на 3,5%, до $4,69 трлн.
Предыдущий прогноз Gartner, опубликованный в июле, предусматривал рост до $4,71 трлн в 2023 году и до $5,13 трлн в 2024 году.
По итогам 2022 года IT-расходы в мире выросли на 2,9% - до $4,53 трлн.
Развитие сферы генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта (ИИ) пока не оказывает существенного влияния на IT-расходы, однако сегмент ИИ в целом поддерживает их повышение, отмечают в Gartner. Эксперты компании полагают, что влияние генеративного ИИ на IT-расходы начнет проявляться в 2025 году.
Темпы роста расходов в сфере программного обеспечения и IT-услуг, как ожидается, будут двузначными в 2024 году, главным образом, в связи с увеличением инвестиций в облачные технологии.
Инвестиции в устройства начнут восстанавливаться после снижения в 2022 и 2023 годах из-за негативных последствий инфляции для расходов потребителей и бизнеса, прогнозирует Gartner.
Мировые расходы на IT- (в млрд долларов США):
|Расходы 2022г
|изм. в 2022г
|Расходы 2023г
|изм. в 2023г
|Расходы 2024г
|изм. в 2024г
|ЦОД
|227,021
|19,7
|237,703
|4,7
|260,221
|9,5
|Устройства
|766,279
|-6,3
|689,288
|-10
|722,472
|4,8
|ПО
|811,314
|10,7
|916,240
|12,9
|1042,386
|13,8
|ИТ-услуги
|1305,699
|7,5
|1401,038
|7,3
|1547,349
|10,4
|Услуги связи
|1423,128
|-1,9
|1449,286
|1,8
|1497,345
|3,3
|Всего
|4533,441
|2,9
|4693,556
|3,5
|5069,773
|8,0