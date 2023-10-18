Gartner ожидает роста мировых IT-расходов на 8% в 2024 году

В 2023 году, по оценкам компании, IT--расходы повысятся на 3,5%, до $4,69 трлн.

Предыдущий прогноз Gartner, опубликованный в июле, предусматривал рост до $4,71 трлн в 2023 году и до $5,13 трлн в 2024 году.

По итогам 2022 года IT-расходы в мире выросли на 2,9% - до $4,53 трлн.

Развитие сферы генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта (ИИ) пока не оказывает существенного влияния на IT-расходы, однако сегмент ИИ в целом поддерживает их повышение, отмечают в Gartner. Эксперты компании полагают, что влияние генеративного ИИ на IT-расходы начнет проявляться в 2025 году.

Темпы роста расходов в сфере программного обеспечения и IT-услуг, как ожидается, будут двузначными в 2024 году, главным образом, в связи с увеличением инвестиций в облачные технологии.

Инвестиции в устройства начнут восстанавливаться после снижения в 2022 и 2023 годах из-за негативных последствий инфляции для расходов потребителей и бизнеса, прогнозирует Gartner.

Мировые расходы на IT- (в млрд долларов США):