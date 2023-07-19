Ставки по ипотеке в США упали на 20 б.п. на прошлой неделе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 14 июля, упал впервые за четыре недели, опустившись с максимума с прошлого ноября, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе упала сразу на 20 базисных пунктов и составила 6,87%.

Снижению способствовало падение доходности американских гособлигаций на данных о резком замедлении инфляции в Штатах в июне.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю увеличилось на 1,1% после роста на 0,9% неделей ранее. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки подскочил на 7,3%.