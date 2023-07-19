Rio Tinto снизила добычу алмазов за полугодие на 10% г/г,

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Горнодобывающая Rio Tinto, входящая в пятерку лидеров алмазодобычи в мире, в первом полугодии 2023 года снизила производство на 10% в годовом измерении, до 1,924 млн карат, сообщила компания.

Во втором квартале производство упало на 16% в годовом исчислении, до 970 тысяч карат. Снижение объясняется ходом строительства инфраструктуры рудника и карьера.

После прекращения в конце 2020 году добычи на австралийском руднике Argyle, единственным производственным активом Rio остается Diavik (Северо-Западные территории, Канада), в нем компании принадлежит 100% после выкупа в конце 2021 года 40%-й доли у Dominion Diamond. Показатели Diavik сокращаются, этот открытый в 2003 году рудник должны закрыть в 2025 году.

Также Rio Tinto подтвердила годовой прогноз по добыче на Diavik, который в начале этого года был снижен с 4,5-5 млн до 3 - 3,8 млн карат. В 2022 году компания выпустила 4,7 млн карат, в соответствии с прогнозом.

В портфеле Rio есть несколько геологоразведочных проектов по алмазам: проект Falcon в Канаде (работы в настоящее время приостановлены, Rio изучает возможность выхода из проекта) и алмазный greenfield в Анголе.

Также Rio Tinto сообщила, что во II квартале 2023 года сократила отгрузку железной руды на руднике Pilbara на 4% по сравнению с I кварталом, до 79,1 млн тонн. Относительно II квартала 2022 года отгрузка железной руды упала на 1%.