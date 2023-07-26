Rio Tinto сократила в I полугодии EBITDA на 25%
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Rio Tinto в первом полугодии 2023 года сократила EBITDA на 25% в годовом исчислении, до $11,7 млрд.
Основной причиной падения финансового показателя стало снижение цен на сырьевые товары, что способствовало потерям EBITDA в размере $3,3 млрд. В том числе влияние снижение стоимости желруды оценивается в $1,6 млрд, меди - $0,2 млрд, алюминия - $1,4 млрд.
Свободный денежный поток (FCF) компании в январе-июне составил 3,8 млрд, на промежуточные дивидендные выплаты Rio Tinto планирует направить $2,9 млрд (177 центов/акция).
Капзатраты компании за полугодие составили $3 млрд.
Финансовые показатели Rio Tinto, $ млрд:
|Показатель
|Январь-июнь 2023г
|Январь-июнь 2022г
|Динамика,%
|Выручка
|26,667
|29,7756
|-10%
|FCF
|3,769
|7,146
|-47%
|EBITDA от основной деятельности
|11,728
|15,597
|-25%
|Чистая прибыль
|5,117
|8,943
|-43%
Ориентир по capex на 2023 год компании составляет $7 млрд (без учета capex в СП Simandou).
Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная часть ее деятельности сосредоточена в Австралии и Северной Америке.