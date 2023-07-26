Rio Tinto сократила в I полугодии EBITDA на 25%

Основной причиной падения финансового показателя стало снижение цен на сырьевые товары, что способствовало потерям EBITDA в размере $3,3 млрд. В том числе влияние снижение стоимости желруды оценивается в $1,6 млрд, меди - $0,2 млрд, алюминия - $1,4 млрд.

Свободный денежный поток (FCF) компании в январе-июне составил 3,8 млрд, на промежуточные дивидендные выплаты Rio Tinto планирует направить $2,9 млрд (177 центов/акция).

Капзатраты компании за полугодие составили $3 млрд.

Финансовые показатели Rio Tinto, $ млрд:

Показатель Январь-июнь 2023г Январь-июнь 2022г Динамика,% Выручка 26,667 29,7756 -10% FCF 3,769 7,146 -47% EBITDA от основной деятельности 11,728 15,597 -25% Чистая прибыль 5,117 8,943 -43%

Ориентир по capex на 2023 год компании составляет $7 млрд (без учета capex в СП Simandou).

Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная часть ее деятельности сосредоточена в Австралии и Северной Америке.