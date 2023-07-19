Холдинговая структура ТМК редомицилировалась в САР на о.Русский

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит контроль в "Трубной металлургической компании", перерегистрирована в российскую юрисдикцию.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в июне в рамках редомициляции была зарегистрирована Международная компания Общество с ограниченной ответственностью (МК ООО) "ТМК Стил Холдинг" на острове Русский в Приморском крае.

Гендиректором компании является глава редомицилированной также в прошлом месяце в Приморский край кипрской дочки ТМК (Rockarrow Investments) МК ООО "Рокэрроу Инвестментс" Алла Коробкова.

До марта 2022 года 90,6% ТМК через кипрскую TMK Steel Holding Ltd принадлежали основателю компании Дмитрию Пумпянскому. Весной прошлого года Пумпянский и члены его семьи подпали под санкции ЕС, контроль перешел к менеджменту компании.

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