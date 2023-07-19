Цены промпроизводителей в России в июне не изменились после скачка на 3,7% в мае

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в июне 2023 года не изменились после роста на 3,7% в мае, на 2,4% в апреле, на 2,6% в марте и на 0,9% в феврале, сообщил в среду Росстат.

До февраля был длительный период снижения цен промпроизводителей на протяжении девяти месяцев - в январе они сократились на 0,9%, на 0,8% в декабре 2022 года, на 0,4% в ноябре, на 2,5% в октябре, на 0,8% в сентябре, на 1,0% в августе, на 2,2% в июле, на 4,1% в июне, на 6,9% в мае 2022 года.

Нулевая динамика цен промпроизводителей в июне 2023 года оказались ниже ожиданий опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, которые прогнозировали рост на 1,1%.

В годовом выражении цены промпроизводителей в июне были на уровне июня 2022 года (рост также на 0,0%), в мае цены были ниже 3,6% в годовом выражении, в апреле снижение составляло на 12,7% г/г, в марте - 10,7%, в феврале - 7,5%, в январе - 4,6%.

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в июне снизились на 3,3% (в годовом сравнении - упали на 3,9%). В июне 2023 г. по сравнению с маем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок снизились цены на антрацит - на 30,5%, глины легкоплавкие - на 11,4%, концентраты цинковые - на 8,6%, камень природный дробленый - на 8,1%. В то же время отмечено повышение цен на торф фрезерный для сельского хозяйства - на 25%, глины огнеупорные - на 15,4%, концентрат апатитовый - на 13,1%.

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в июне этого года выросли на 1,0% (в годовом сравнении - снизились на 0,9%). В обрабатывающих производствах увеличение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов: на пропан и бутан сжиженные - на 50,0%, битумы нефтяные кровельные, строительные, дорожные - на 39,7%, 39,6% и 21,1% соответственно, услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком - на 18,2%, углеводороды газообразные, кроме природного газа - на 13,8%, бензин автомобильный - на 13,3%. При этом цены на дистилляты легкие, не включенные в другие группировки снизились на 13,2%.

В металлургическом производстве цены на чугун литейный стали выше на 17,2%, магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки - на 10,4%, полуфабрикаты из никеля или сплавов на основе никеля - на 10,3%, проволоку медную - на 10,0%. 2 При этом снизились цены на ферромолибден - на 22,1%, кобальт необработанный - на 19,4%, ферротитан - на 15,5%, феррованадий - на 14,9%, прутки, профили и проволоку цинковые; плиты, листы, полосы или ленту и фольгу цинковые - на 13,6%, свинец необработанный - на 10,6%.

В производстве машин и оборудования увеличились цены на подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ - на 32,2%, центрифуги, не включенные в другие группировки - на 15,0%, машины посудомоечные промышленного типа - на 9,4%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей выросли в июне 2023 года на 0,3% (в годовом сравнении выросли на 16%).