Выручка Tesla во втором квартале выросла почти в 1,5 раза

Чистая прибыль компании увеличилась на 20%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 20%, выручку - почти в полтора раза, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Однако акции компании подешевели на дополнительных торгах после того, как в ходе пресс-конференции с инвесторами глава автопроизводителя Илон Маск предупредил о небольшом снижении производства машин в третьем квартале и подчеркнул, что для компании объем продаж важнее рентабельности.

Как говорится в пресс-релизе Tesla , ее чистая прибыль в прошедшем квартале увеличилась до $2,7 млрд по сравнению с $2,3 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $0,78 с $0,65.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,91 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $0,8 на акцию.

Квартальная выручка Tesla подскочила на 47%, до $24,9 млрд, при консенсус-прогнозе экспертов в $24,2 млрд.

Валовая рентабельность опустилась до 18,2% с 18,8% кварталом ранее, что в целом было ожидаемо. Операционная рентабельность упала до 9,6%, став минимальной за последние пять кварталов. Падение рентабельности обусловлено активным снижением цен на автомобили с целью повышения доли рынка.

"Мы по-прежнему нацелены поставить 1,8 млн автомобилей в этом году, но ожидаем, что производство в третьем квартале немного снизится из-за приостановки работы заводов для их модернизации", - сказал Маск.

Ранее в этом месяце Tesla сообщила, что поставила 466,1 тыс. автомобилей во втором квартале и произвела 479,7 тыс. машин.

Акции Tesla подешевели на 4,3% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость взлетела в 2,4 раза, тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 19%.