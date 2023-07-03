Tesla увеличила поставки во II квартале до рекордных 466 тысяч машин

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года американский производитель электромобилей Tesla резко увеличил поставки благодаря снижению цен и правительственным субсидиям на покупку электромобилей, сообщила пресс-служба компании.

В апреле-июне компания поставила на мировой рынок 466 145 машин против 254 695 годом ранее. Показатель стал рекордным для Tesla.

Опрошенные Refinitiv аналитики в среднем ожидали, что поставки составят 445 тысяч машин.

Поставки бюджетных моделей Model 3 и Model Y составили 446 915 штук, более дорогих Model S и Model X - 19 225.

В прошедшем квартале Tesla произвела 479,7 тысячи автомобилей, на 85,5% больше, чем годом ранее. Производство превышает поставки уже пятый квартал подряд.

Финансовую отчетность за первый квартал Tesla планирует опубликовать после закрытия американского рынка 19 июля.

Котировки акций автопроизводителя с начала 2023 года взлетели в 2,1 раза (на 112%), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 31,7%.