"Интерфакс" и ESG Альянс запускают сервис по раскрытию стандартизованной нефинансовой информации

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Национальный ESG Альянс и Группа "Интерфакс" объявили о запуске проекта esg-disclosure.ru - первого в России публичного сервиса сравнения приведенных к единому стандарту данных нефинансовой отчетности крупнейших российских компаний.

Бета-версия портала esg-disclosure.ru включает в себя данные по более чем 600 российским компаниям, которые раскрывают нефинансовые показатели.

Стандартный профиль компании включает в себя более 60 базовых показателей по трем направлениям: экология, корпоративное управление, социальная политика. Набор показателей соответствует рекомендациям Банка России и был определен на основании консультаций с экспертами и бизнесом.

Бесплатный функционал сервиса esg-disclosure.ru позволит профессиональным пользователям сопоставлять компании между собой, использовать данные для подготовки бенчмарков, а также разработки собственных стратегий устойчивого развития и политик, обеспечивающих устойчивость цепочек поставок.

"Задача проекта esg-disclosure - сделать нефинансовые показатели компаний более доступными, прозрачными, сравнимыми, полезными для участников рынка. Мы хотели бы создать для более широкого круга компаний практические стимулы раскрывать базовую, охватывающую самые востребованные ESG-параметры информацию. Такая информация сегодня необходима, в частности, для вхождения в международные, в том числе азиатские цепочки поставок и для работы с крупнейшими российскими публичными корпорациями", - прокомментировал первый заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

"Мы рассчитываем, что пользователями сервиса станут самые широкие профессиональные круги. Регуляторы получат возможность оценить социальные или экологические инициативы компаний как в разрезе одного сектора, так и в сравнении отраслей экономики между собой. Для крупного бизнеса сервис будет инструментом бенчмаркинга, а для компаний, которые только делают первые шаги в направлении ESG, - может стать основой дорожной карты для устойчивого перехода, помогая определить, на каких ESG-данных необходимо сделать упор в первую очередь, и продиагностировать себя по наиболее значимым показателям в рамках методологии, консенсусной для лидеров ESG-повестки. Одна из главных задач ESG Альянса - развивать национальную инфраструктуру устойчивого развития, и сервис esg-disclosure.ru является важным шагом в этом направлении", - считает генеральный директор ESG Альянса Андрей Шаронов.

В течение 2023 года сервис будет интегрирован с сайтом Центра раскрытия корпоративной информации "Интерфакса", а также с сервисом добровольного раскрытия информации "СПАРК-Регистр", который ориентирован на компании МСП. Это позволит клиентам системы "СПАРК-Интерфакс" учитывать при оценке потенциальных партнеров не только их финансовые и операционные показатели, но и данные об устойчивом развитии.