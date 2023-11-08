Минэкономразвития подготовило рекомендации по раскрытию нефинансовой отчетности

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Публикация нефинансовой отчетности будет ежегодной и добровольной для госкомпаний, крупных организаций с выручкой от 10 млрд рублей и публичных компаний, акции которых торгуются на бирже, пишут "Ведомости" со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития проект стандарта добровольной нефинансовой отчетности.

Согласно документу, компании смогут не публиковать такую отчетность, но в таком случае им рекомендуется составлять "в произвольной форме мотивированное обоснование соответствующих обстоятельств". Предполагается, что публикация будет происходить на официальном сайте не позднее 30 дней со дня раскрытия годовой бухгалтерской отчетности.

Минэкономразвития рекомендует раскрывать показатели нефинансовой отчетности последовательно в динамике за ретроспективный период не менее трех лет, а также проводить независимую оценку аудиторскими организациями. Всего перечень сведений включает 44 показателя - экономических, экологических, социальных, управленческих, пишет газета.

В частности, к экологическим параметрам относятся объем использованной воды, выбросы загрязняющих веществ и CO2, объем образованных опасных отходов, расходы на реализацию мероприятий, связанных с охраной окружающей среды, потребление возобновляемой энергии.

В материалах к проекту приказа говорится, что они разработаны на основе стандартов ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) по устойчивому развитию с учетом национальных особенностей, например, доля российских товаров в общем объеме закупок, доля закупок у малого и среднего бизнеса, инвестиции, связанные с достижением технологического суверенитета. Среди экономических показателей также указываются расходы на научные исследования, производительность труда, зеленые инвестиции.

В середине марта 2023 года президент Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, поддержал ежегодное раскрытие компаниями нефинансовой отчетности. Итогом обсуждения темы отчетности, в котором приняли участие министерства и крупный бизнес, стало решение подготовить силами Минэкономразвития рекомендации, описывающие основные параметры и ключевые ориентиры нефинансовой отчетности.

Сейчас российские публичные компании уже применяют рекомендации Банка России по нефинансовой отчетности, опубликованные в 2021 году. В конце июня вышли первые международные стандарты климатической и ESG-отчетности, разработанные под эгидой Фонда МСФО.