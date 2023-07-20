Группа ММК закрыла сделку по покупке шахты им. Тихова у ПМХ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - ООО "ММК-Уголь" (входит в группу ММК, флагманский актив – "Магнитогорский металлургический комбинат") завершило сделку по приобретению у ПАО "Кокс" (входит в группу ПМХ) активов шахты имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области, говорится в сообщении ММК.

Шахта им. Тихова начала работу в 2017 году, мощность составляет около 1,3-1,5 млн тонн добычи угля в год с перспективными планами расширения до 2,8 млн тонн. Шахта добывает марку угля 2Ж, данное сырье имеет одни из лучших технологических характеристик для жирных марок коксующихся углей.

Шахта им. Тихова расположена в непосредственной близости от действующей шахты Костромовская "ММК-Уголь". Эти шахты разрабатывают соседние участки Никитинского каменноугольного месторождения Кузбасса.

"Приобретение шахты им. Тихова позволяет получить прямую синергию между активами, наиболее эффективно оптимизировать операционные затраты и планы горных работ в рамках объединенного комплекса", - отмечается в пресс-релизе.

Помимо этого, покупка шахты позволит "ММК-Уголь" обеспечить полную загрузку центральной обогатительной фабрики "Беловская" собственным угольным сырьем и повысить прибыльность компании.