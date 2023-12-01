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ПМХ предложил держателям евробондов-2025 согласовать их досрочное погашение в декабре

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ) предложил держателям своих долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году одобрить досрочное погашение долговых бумаг.

В случае получения согласия евробонды будут погашены 21 декабря по номинальной стоимости вместе с накопленным к дате досрочного погашения купонным доходом, говорится в сообщении компании. Выплаты будут распределены между держателями, владеющими евробондами по состоянию на 14 декабря.

Инвесторы, владеющие бумагами через НРД и другие российские депозитарии, получат свои выплаты в рублях по курсу Банка России на дату досрочного погашения. Владельцы евробондов с правами в иностранных депозитариях, подавшие в компанию заявление о желании получить прямые платежи не позднее, чем за два рабочих дня до даты погашения, смогут получить рублевые выплаты на спецсчета в российских кредитных организациях. Средства для держателей, не владеющих евробондами через российские депозитарии и не подавших заявление на получение прямых выплат, будут зачислены компанией на рублевые спецсчета типа "С", использование денег с которых ограничено российским законодательством.

Решение о досрочном погашении вступит в силу, если оно будет одобрено держателями не менее 75% от находящегося в обращении объема евробондов компании. Письменное голосование продлится до 16:00 по Лондону 8 декабря, отсечка по владению для участия в голосовании - 6 декабря.

ПМХ разместил 5-летние еврооблигации на $350 млн в сентябре 2020 года, эмитентом является IMH Capital D.A.C. Заемщиком по долговым бумагам выступает ПАО "Кокс", входящее в ПМХ. В июне этого года компания получила согласие держателей еврооблигаций на продажу угольной шахты имени Тихова и вывод ее из состава гарантов по евробондам. Намерение направить вырученные за актив средства на погашение долга - один из аргументов, выдвигаемых ПМХ в пользу досрочного погашения евробондов.

Сделку по продаже шахты группе ММК "Кокс" закрыл в июле. Условия сделки участники не раскрывали, при этом ранее ПМХ в сообщении для держателей евробондов отмечала, что рассчитывает получить за шахту не менее 22 млрд рублей.

Кокс НРД ПМХ ММК IMH Capital D.A.C.
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