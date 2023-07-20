Перепродажи домов в США в июне снизились до минимума за 5 месяцев

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне снизились на 3,3% относительно предыдущего месяца и составили минимальные за пять месяцев 4,16 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

В мае продажи составили 4,3 млн домов.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в июне до 4,2 млн домов, по данным Trading Economics.

Июньский показатель продаж был на 18,9% ниже уровня того же месяца 2022 года.

Медианная цена дома уменьшилась на 0,9% по сравнению с рекордным за все время показателем, отмеченным годом ранее, до $410,2 тысячи (второй по величине результат в истории наблюдений).

Количество домов, выставленных на продажу, на конец июня составляло 1,08 млн, как и месяцем ранее. При текущих темпах продаж потребовалось бы 3,1 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 3 месяцев в мае. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

В июне дома реализовывались в среднем за 18 дней, как и в мае, при этом 76% проданных домов находились на рынке менее месяца.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.