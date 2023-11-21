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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Перепродажи домов в США в октябре снизились до минимума за 13 лет

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В США продажи на вторичном рынке жилья в октябре 2023 года сократились на 4,1% к сентябрю и составили 3,79 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Показатель стал минимальным с августа 2010 года.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 3,9 млн домов, по результатам опроса Trading Economics.

Сокращение было зафиксировано по итогам пятого месяца подряд и было вызвано ростом ставок по ипотечным кредитам и цен на жилье, отмечают эксперты.

По сравнению с октябрем 2023 года перепродажи упали на 14,6%.

Медианная цена дома увеличилась на 3,4% в годовом выражении - до $391,8 тыс.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец октября составляло 1,15 млн, что на 5,7% ниже показателя годом ранее, но на 1,8% выше сентябрьского значения. При текущих темпах продаж потребовалось бы 3,6 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 3,4 месяца в сентябре. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

Дома в октябре реализовывались в среднем за 23 дня против 21 дня в сентябре и в октябре прошлого года. До пандемии COVID-19 на это обычно уходило около месяца.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.

США NAR
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