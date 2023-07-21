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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Инфляция в Японии в июне ускорилась до 3,3%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в мае.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал увеличение темпов инфляции до 3,5%.

Стоимость продуктов питания в Японии в июне выросла на 8,4%, жилье подорожало на 1,1%, транспортные услуги - на 2,2%, мебель и товары для дома - на 8,6%, одежда - на 3,9%. В то же время коммунальные услуги подешевели пятый месяц подряд - на 6,6%, в том числе стоимость электричества упала на 12,4%.

Потребительские цены в Японии в июне увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В мае они не изменились.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце также увеличились на 3,3% в годовом выражении. Рост ускорился с майских 3,2%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже 15 месяцев подряд.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей замедлилась до 4,2% в годовом выражении с 4,3% месяцем ранее.

инфляция Япония
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