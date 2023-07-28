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Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики

Однако ЦБ страны намерен изменить подход к контролю доходности госбумаг на более гибкий

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, однако заявил о намерении изменить подход к контролю доходности десятилетних гособлигаций на более гибкий.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского центробанка.

Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5%. Однако он заявил, что будет считать верхнюю и нижнюю границу этого диапазона скорее ориентирами, а не жесткими ограничениями.

В заявлении японского ЦБ отмечается, что его цели по инфляции еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться. В то же время, "принимая во внимание исключительно высокую неопределенность в отношении экономической активности и инфляции", Банк Японии посчитал целесообразным "поддержать устойчивость монетарного стимулирования за счет изменения подхода к контролю кривой доходности на более гибкий".

Банк Японии стремится достичь целевого показателя инфляции на уровне 2% на устойчивой основе.

В пятницу Центробанк пообещал сохранять политику монетарного стимулирования так долго, как это потребуется для достижения ценовой стабильности.

Банк Японии Япония
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