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Госдума приняла закон о windfall tax

Госдума приняла закон о windfall tax
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет. Предполагается, что это принесет дополнительные доходы для федерального бюджета в размере порядка 300 млрд руб.

Документ (№379248-8) о введении этого налога был внесен в Госдуму в середине июня одновременно с поправками в Налоговый кодекс (№379177-8) и Бюджетный кодекс (№375105-8).

Документ устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 гг. оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 г.

Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ко второму чтению в документ были внесены поправки правительства, по которым из состава плательщиков windfall tax исключаются компании, которые в 2018-2019 гг. не имели выручки от реализации. "То есть они, по большому счету, не вели предпринимательскую деятельность в 2018-2019 гг. Соответственно, такие организации предлагается не признавать плательщиками налога на сверхдоход", - пояснял ранее суть поправки замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Не будут платить налог кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых по состоянию на 1 января 2023 г. осуществлялись меры по предупреждению банкротства с участием Банка России или Агентства по страхованию вкладов. "Здесь (это) было связано с тем, что деньги ЦБ привлекаются для санации этих организаций, по этому признаку. Там идут выплаты застрахованным лицам из АСВ. Соответственно, с тем чтобы здесь не возникало потребности в дополнительном финансировании от ЦБ на уплату этого налога, было предусмотрено это исключение из плательщиков налога", - пояснял Сазанов.

Не будут платить налог застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета и при этом не выплачивали дивиденды в 2021-2022 гг. "Это связано с тем, что под плательщиков налога подпадает часть проектных компаний, которые - просто у них технологический, производственный цикл такой - что они сначала собирают деньги граждан и потом реализуют квартиры, в последующие периоды, когда дома построены. Поэтому у них откладывается момент признания выручки и момент признания прибыли и, соответственно, у них это получается не налог на сверхдоход, а по большому счету увеличенный налог на прибыль", - сказал замглавы Минфина, уточнив, что норма коснется небольших проектных компаний.

"Те компании, у которых приросли активы в 2021-2022 гг. более быстрыми темпами, чем прирос налог на прибыль, и при условии, что эти компании не распределяли себе дивиденды за 2021-2022 гг., то для таких компаний предусмотреть ограничение по максимальному налогу в размере половины от налоговой базы 2022 г., с тем чтобы поддержать те компании, которые развивали производство, реинвестировали деньги и не выплачивали дивиденды", - сказал также Сазанов.

В ходе доработки законопроекта были учтены предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о формулировках в случае подачи уточненной декларации или доначисления налога. В случае доначисления по результатам налоговой проверки сумма налоговых баз по налогу на прибыль подлежит увеличению на величину, равную сумме соответствующего доначисления налога и коэффициента 5. В случае подачи налогоплательщиком уточненной налоговой декларации за 2021-й или 2022 г. прибыль для исчисления windfall tax исчисляется на основании ее показателей.

Принятые поправки также уточняют порядок расчета среднеарифметической величины прибыли для организаций, созданных в результате реорганизаций или преобразования. "Средняя арифметическая величина прибыли за соответствующие годы, предшествующие реорганизации, определяется исходя из данных реорганизованной организации, правопреемником которой является вновь созданная организация", - говорится в поправках.

По расчетам Минфина, основными плательщиками налога будут предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых (20% налога, который уплатят ТОП-50 плательщиков), производители минеральных удобрений (19%), металлургический комплекс (13%), предприятия оптовой и розничной торговли (12%), организации банковской сферы (9%), сообщал ранее Сазанов. Нефтехимические предприятия, производители электроэнергии, строительные компании, обрабатывающая промышленность, логистическая отрасль заплатят порядка 5% от ожидаемой от ТОП-50 суммы, все остальные плательщики - менее 1%. Всего Минфин ожидает порядка 2,5 тыс. плательщиков этого налога, то есть менее 3% от общего количества организаций.

Налог на сверхприбыль прошлых лет (обеспечительный платеж по налогу) по нормативу 100% будет зачисляться в федеральный бюджет.

Госдума
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