Госдума приняла пакет комплексных поправок в Бюджетный кодекс

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении пакет поправок в Бюджетный кодекс, документ устанавливает норматив зачисления налога на сверхприбыль прошлых лет, компенсационного экологического платежа, уточняет полномочия Минфина по государственной регистрации условий эмиссии и обращения субфедеральных и муниципальных облигаций, позволяет использовать ФНБ для поддержки долгосрочных сбережений граждан.

Документ (№375105-8) в начале июня внесло в парламент правительство.

Норматив windfall tax

Согласно документу, принятый налог на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) планируется на 100% зачислять в федеральный бюджет. Поправка вносится в ст. 50 БК, в которой пописаны налоговые доходы федерального бюджета. "Статью 50 дополнить абзацем следующего содержания: "налога на сверхприбыль прошлых лет (обеспечительного платежа по налогу) - по нормативу 100%", - говорится в законе.

Экологический платеж

На 100% предлагается зачислять в федеральный бюджет так называемый компенсационный экологический платеж. Закон о нем был принят в конце 2021 г., а сам платеж будут взимать с 1 сентября 2023 г. Платить его будут компании и ИП, которые эксплуатируют производственные объекты I и II класса опасности. Платеж взимается в случае неисполнения компаниями мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды.

Внесение бюджета

Принятый закон в 2023 г. вновь сдвигает срок внесения федерального бюджета в Госдуму на две недели - с 15 сентября на 1 октября. Необходимость переноса срока связана с особенностями планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по предотвращению влияния геополитической обстановки, говорилось в пояснительных материалах к поправке.

Аналогичный перенос сроков внесения бюджета был и в 2022 г. Тогда Госдума успела принять соответствующие поправки, а Совет Федерации не успел одобрить этот закон, в итоге верхняя палата парламента утвердила поправки только в конце сентября, когда формально срок внесения бюджета был пропущен.

Согласно действующей на данный момент ст. 192 Бюджетного кодекса РФ правительство вносит на рассмотрение и утверждение в Госдуму проект федерального закона о федеральном бюджете не позднее 15 сентября текущего года. Эта дата была установлена в период пандемии, тогда как ранее в течение многих лет проект бюджета вносился в срок до 1 октября.

Принятый закон также устанавливает, что в 2023 г. доходы федерального бюджета прогнозируются на основе налогового и бюджетного законодательства, принятого до дня принятия Госдумой проекта федерального бюджета в первом чтении включительно, а также принятых на указанную дату в первом чтении проектов федеральных законов о внесении изменений в налоговое и бюджетное законодательство.

ФНБ и инвестиции

Принятый закон позволяет направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на государственную поддержку формирования долгосрочных сбережений граждан.

В настоящее время средства ФНБ могут быть направлены только на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, а также на обеспечение сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ в части обязательного пенсионного страхования.

Госрегистрация эмиссии субфедеральных облигаций

Принятый в третьем чтении документ также возвращает Минфину с 2024 г. на постоянной основе полномочия по государственной регистрации условий эмиссии и обращения субфедеральных и муниципальных облигаций.

Как сообщалось, в 2019 г. Госдума приняла закон, который наделял Минфин правом классифицировать регионы РФ на три уровня риска (красный, желтый, зеленый), исходя из их долговой нагрузки. Данная градация вводилась взамен механизма государственной регистрации. Закон о классификации по долговой устойчивости должен был вступить силу с 1 января 2020 г., но сроки его вступления последовательно переносились, пока в ноябре 2022 г. нормы принятого закона не были отменены. В итоге принятый закон возвращает Минфину на постоянной основе действовавшие ранее полномочия по регистрации.

Закон также на постоянной основе закрепляет норму о том, что 100% средств, полученных от административных штрафов за нарушения правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта на автомобильных дорогах, будут направляться в бюджеты регионов, сейчас эта норма действует только до 1 января 2024 г.

Замещение евробондов

Принятый в третьем чтении закон позволяет замещать суверенные валютные еврооблигации РФ локальными гособлигациями, основные параметры которых будут совпадать с параметрами евробондов.

Поправки предполагают, что правительство РФ или уполномоченный им Минфин вправе осуществлять эмиссию и перевод государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, для замещения находящихся в обращении еврооблигаций РФ по согласованию с их владельцами и с возможным превышением установленных законом о бюджете показателей программы внешних заимствований и верхнего предела внешнего госдолга. При этом размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций должны соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов РФ.

Кроме того, предлагается прописать, что выпуск замещающих облигаций РФ возможен на условиях, предусматривающих передачу (уступку) владельцем или лицом, осуществляющим права на обмениваемые евробонды РФ, всех прав по этим ценным бумагам, если перевод эмитенту замещаемых еврооблигаций невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств и иностранных финансовых организаций.