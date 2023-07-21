Safran купит бизнес по выпуску систем управления полетом у Raytheon с оценкой в $1,8 млрд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Французская Safran, поставляющая продукцию для аэрокосмической отрасли, покупает у принадлежащей американской Raytheon Technologies компании Collins Aerospace бизнес по производству высокотехнологичных устройств и систем управления полетом для гражданской и военной авиации.

Как говорится в пресс-релизе Safran, актив оценен в $1,8 млрд.

Ожидается, что сделка будет полностью оплачена денежными средствами и будет закрыта во втором полугодии 2024 года.

В штате приобретаемой структуры около 3,7 тысячи сотрудников, занятых на предприятиях во Франции, Великобритании, Италии и Азии.

В 2024 году ее выручка прогнозируется на уровне $1,5 млрд, EBITDA - в размере $130 млн.

За последний год капитализация Safran повысилась на 36,2%, до 59,25 млрд евро.