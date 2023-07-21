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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть Urals на 2023-2025 гг. на уровне $55 за баррель

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 год на уровне $55 за баррель, аналогичные ожидания - $55 за баррель. в отношении 2024 и 2025 годов также оставлены без изменений, говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе Центробанка.

В 2026 году ЦБ также ожидает среднегодовую цену Urals на уровне $55 за баррель.

Как сообщалось, в середине апреля Минэкономразвития внесло в правительство согласованные с Минфином основные параметры сценарных условий на 2023-2026 годы, включив в них прогнозы не по Urals, а по Brent.

Согласно апрельским ожиданиям Минэкономразвития, цена на нефть марки Brent в 2023 году может составить $80,7 за баррель, в 2024 году - $75,7, в 2025 году - $71,9, в 2026 году - $70,6.

Источник, знакомый с ходом обсуждения прогноза, пояснял в апреле "Интерфаксу", что "в рамках сценарных условий предусмотрен отход от индикатора цены марки Urals (ввиду его нерепрезентативности)", а в сценарные условия включен прогноз цены на нефть марки Brent, а также оценка экспортной контрактной цены по данным ФТС (она идет в закрытом формате).

Urals ЦБ РФ нефть Банк России
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