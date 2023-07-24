Brent подешевела до $80,95 за баррель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в понедельник после уверенного роста на прошлой неделе.

К 8:15 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,15%), до $80,95 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,43 (1,8%) до $81,07 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,14 (0,18%), до $76,93 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,42 (1,9%), до $77,07 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 1,5%, стоимость WTI выросла на 2,3%, до максимума с 25 апреля.

Внимание трейдеров на текущей неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы, которая, как ожидается, поднимет ставку еще на 25 базисных пунктов. Продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики американским ЦБ повышает вероятность спада в экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть.

"Ожидания нового подъема ставки Федрезервом оказывают некоторое давление на нефтяной рынок, однако, я полагаю, что в основном это событие уже заложено в цены", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV.

Поддержку рынку оказывают ожидания снижения предложения в условиях сокращения добычи Саудовской Аравией.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил на Bloomberg TV в выходные, что из-за сокращения производства рядом стран нефтяной рынок может столкнуться с дефицитом во втором полугодии даже несмотря на то, что существенного роста спроса в Китае не происходит.