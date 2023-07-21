Компании группы "Домодедово" перешли под управление редомицилированной с острова Мэн структуры

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ряд компаний, участвующих в управлении аэропортом "Домодедово", перешли под управление МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", которое в июне стало участником реестра специального административного района (САР) на острове Октябрьском в Калининградской области.

По данным ЕГРЮЛ, под управление МКООО перешли 19 компаний: ООО "Домодедово айти сервисиз", ООО "Девелопмент энд констракшн менеджмент", ООО "Домодедово коммершл сервисиз", ООО "Домодедово нон-авиэйшн сэйлз", ООО "Домодедово интегрейшн", ООО "Домодедово карго", ООО "Домодедово кэтеринг", ООО "Домодедово паркинг", ООО "Домодедово секьюрити", ООО "Домодедово слот аллокейшен", ООО "Домодедово трейнинг", "Домодедово пэссенджер терминал", ООО "Домодедово эрфилд", ООО "Домодедово фьюэл сервисиз", ООО "Домодедово фьюэл фасилитис", ООО "Домодедово эссет менеджмент", ООО "Домодедово эрпорт хэндлинг", ООО "Эрпорт викл сервис", ООО "Эрпорт хэлф кэр".

Редомициляция МКООО была зарегистрирована 28 июня. До нее компания была зарегистрирована на британском острове Мэн с названием Airport Management Company Limited и имела представительство в Москве.

Учредителем нового резидента САР является кипрская DME Limited - холдинговая компания "Домодедово", второго крупнейшего по пассажиропотоку аэропорта России. Своим бенефициаром "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика. Airport Management Company Limited фигурировала в отчетностях аэропорта как ключевая холдинговая структура для российских юрлиц группы.