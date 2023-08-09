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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Акционеры УК сети клиник "Мать и дитя" 31 августа рассмотрят редомициляцию с Кипра

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") назначил на 31 августа внеочередное собрание акционеров, говорится в сообщении компании.

Акционерам предложат утвердить решение, по которому компания приступает к исключению из реестра регистратора компаний на Кипре и переносу своего зарегистрированного офиса в Специальный административный район (САР) острова Октябрьский (Калининградская область). Акционерам также предстоит внести соответствующие изменения в устав компании.

Предполагается, что компания продолжит свою деятельность в САР под наименованием "Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал Груп Инвестментс".

Головной офис компании в САР предлагается создать не ранее чем через 4 месяца, но не позднее чем через 9 месяцев с даты принятия решения о редомициляции.

Завершение процесса редомициляции зависит от определенных регуляторных разрешений, при этом гарантировать, что они будут предоставлены, невозможно, отметили в MDMG.

MDMG намерена сохранить программу ГДР и текущий статус листинга на "Московской бирже".

В июне 2023 года компания прекратила листинг GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE), где они торговались с 2012 года. На "Мосбирже" торги GDR компании продолжатся. В августе MDMG сменила депозитарий для программы ГДР с JPMorgan на RCS.

Ранее о планах провести редомициляцию с Кипра в САР острова Русский сообщила еще одна медицинская компания - United Medical Group CY Plc, холдинговая компания "Европейского медицинского центра" (EMC). Ее акционеры рассмотрят этот вопрос также 31 августа.

MDMG, зарегистрированная в 2010 году, на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является основатель и гендиректор MDMG Марк Курцер. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.

MDMG объединяет 49 медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 26 регионов России.

В 2022 году выручка MDMG составила 25,2 млрд рублей, EBITDA - 7,9 млрд рублей.

MDMG Калининградская область Кипр Мать и дитя Октябрьский
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