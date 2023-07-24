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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Выручка ГК "Русагро" во II квартале снизилась на 10% до 60,2 млрд рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Выручка ГК "Русагро" во втором квартале этого года составила 60,2 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

По итогам первого полугодия выручка снизилась на 16% до 109,6 млрд рублей.

Как отмечается в пресс-релизе, снижение выручки во втором квартале связано с сокращением этого показателя в масложировом бизнесе, что обусловлено снижением цен реализации на фоне падения мировых цен на подсолнечное и пальмовое масло. Во втором квартале группа выпустила 140 тыс. тонн сырого растительного масла, что на 23% (-42 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный квартал прошлого года. Снижение объема переработки в основном обусловлено остановкой на модернизацию с 23 мая МЭЗ в Балаково.

Объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции во втором квартале составил 305 тыс. тонн, что на 6% (-18 тыс. тонн) ниже аналогичного квартала прошлого года. Продажи шрота и сырого масла сократились на 17% и 5% (-25 и -5 тыс. тонн), до 102 тыс. и 124 тыс. тонн соответственно. Сокращение в основном обусловлено началом модернизации МЭЗ в Балаково. Продажи промышленных жиров выросли на 22% (+14 тыс. тонн), до 76 тыс. тонн, в основном из-за эффекта низкой базы второго квартале 2022 года.

Компания также сообщила, что во втором квартале продажи ключевых категорий потребительской продукции масложирового бизнеса составили 76 тыс. тонн, что на 12% (+8 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный квартал прошлого года. Рост по бутилированному маслу обусловлен расширением каналов дистрибуции в РФ, включая локальные сети, и низкой базой второго квартале 2022 года, связанной с повышенным спросом в первом квартале 2022 года. Рост по майонезу - за счет развития каналов HoReCA и локальных сетей.

Реализация молочной продукции (учитывается в этом сегменте) сохранилась на уровне прошлого года - 4 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу, во втором квартале ГК "Русагро" произвела 86 тыс. тонн свинины (в живом весе на убой), что на 4% (+4 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Это обусловлено постепенным выходом производственных мощностей в Приморском крае на плановый уровень.

Продажи продукции свиноводства выросли на 2% (+1 тыс. тонн), до 74 тыс. тонн. "Рост произошел благодаря повышению производственной эффективности в Центральном федеральном округе, в том числе за счет реализации проекта по расширению мощности обвалки. Значительнее всех выросла реализация кускового мяса", - уточняется в пресс-релизе.

ГК во втором квартале выпустила 35 тыс. тонн сахара, что на 28% (-13 тыс. тонн) меньше, чем было произведено в течение аналогичного квартала прошлого года. Снижение произошло из-за смещения периода производства сахара из мелассы из-за продления сезона переработки свеклы. Реализация сахара снизилась на 11% (-27 тыс. тонн), до 233 тыс. тонн. "Это связано со снижением производства в сезоне 2022/2023 в основном из-за уменьшения дигестии свеклы вследствие ухудшения погодных условий: переувлажнения почвы, высоких перепадов температур", - говорится в пресс-релизе.

Объем реализации зерновых культур составил 198 тыс. тонн, что на 58% (+72 тыс. тонн) выше уровня аналогичного квартала прошлого года. В основном это произошло за счет роста продаж кукурузы более чем в 6 раз (+53 тыс. тонн, до 63 тыс. тонн), реализуемой в рамках контракта от первого квартала с условием отгрузки до конца августа. Рост продаж пшеницы на 17%, до 135 тыс. тонн, обусловлен сдвигом графика реализации с первого на второй квартал 2023 года в связи с низким спросом в первом квартале из-за больших переходящих остатков на рынке.

Продажи масличных культур во втором квартале выросли в 5,5 раза (+90 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн за счет увеличения реализации сои в 6,5 раза (+80 тыс. тонн), до 94 тыс. тонн. Сдвиг реализации масличных культур на второй квартал связан с поздней уборкой (перенос уборки на 2023 год из-за погоды).

"Русагро" является крупным российским производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Выручка в 2022 году составила 240,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль уменьшилась на 84%, до 7,787 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - на 16 п.п., до 3%.

"Русагро" занимает 15% в производстве сахара в РФ (3-е место), в том числе 48% - в производстве кускового сахара (1-е место), 6% - в производстве товарной свинины (4-е место), 13% - подсолнечного масла (1-е место), 52% - маргарина (1-е место).

Активы компании расположены в 11 регионах РФ: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае.

Русагро
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