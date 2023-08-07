ГК "Русагро" во II квартале вышла в прибыль

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года чистая прибыль ГК "Русагро", одного из ведущих агрохолдингов России, составила 7,8 млрд рублей против чистого убытка в 1,49 млрд рублей годом ранее, сообщает компания.

Скорректированная EBITDA сократилась на 38%, до 8,5 млрд рублей с 13,6 млрд рублей, рентабельность по этому показателю снизилась до 14% с 21% годом ранее.

Выручка оказалась меньше на 10%, упав до 59,2 млрд рублей с 65,7 млрд рублей год назад.

В первом полугодии 2023 года чистая прибыль ГК выросла до 13,2 млрд рублей с 470 млн рублей за аналогичный период прошлого года, выручка сократилась до 106,5 млрд рублей со 127,2 млрд рублей соответственно. Скорректированный показатель EBITDA упал на 48%, до 15,6 млрд рублей, рентабельность по этому показателю снизилась до 15% с 23%.

Чистый долг компании на 30 июня составил 80 038 млн рублей, соотношение чистый долг/скорректированный показатель EBITDA - 2,6 раза.

"Русагро" - крупный российский производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Выручка в 2022 году составила 240,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль уменьшилась на 84%, до 7,787 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - на 16 п.п., до 3%.

"Русагро" занимает 15% в производстве сахара в России (3-е место), в том числе 48% - в производстве кускового сахара (1-е место), 6% - в производстве товарной свинины (4-е место), 13% - подсолнечного масла (1-е место), 52% - маргарина (1-е место).

Активы компании расположены в 11 регионах: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае.