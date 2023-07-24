Alibaba не будет продавать акции Ant в рамках программы обратного выкупа

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding не намерен продавать акции Ant Group в рамках предложенной компанией программы выкупа бумаг.

Alibaba планирует сохранить 33%-ю долю в Ant, которая является для нее "важным стратегическим партнером", говорится в сообщении Alibaba.

В этом месяце Ant объявила, что готова выкупить до 7,6% собственных бумаг у акционеров из расчета стоимости компании в 567,1 млрд юаней ($78,8 млрд). Акции, которые будут выкуплены, Ant планирует направить на поощрение новых сотрудников, рассчитывая таким образом привлечь таланты.

Ant, которой принадлежит самый популярный в Китае платежный сервис Alipay, оценивалась в $280 млрд в 2020 году, когда компания планировала провести IPO. После отмены первичного размещения акций властями КНР Ant была вынуждена начать реорганизацию под давлением Пекина. За это время ее оценка упала более чем на 70%.

В июле Ant была оштрафована китайскими регуляторами на 7,12 млрд юаней за нарушение законов, касающихся защиты данных пользователей и противодействия отмыванию денег.

"Ant остается важным стратегическим партнером для различных направлений бизнеса Alibaba, поэтому мы приняли решение не продавать наши акции компании в рамках предложенной программы выкупа и сохранить нашу долю неизменной", - говорится в сообщении Alibaba.

Ранее компания заявляла, что рассмотрит возможность продажи акций. Сингапурская инвесткомпания Temasek Holdings также заявляла, что может продать часть принадлежащих ей бумаг Ant, отмечает Market Watch.

Акции Alibaba подешевели на 1,9% по итогам торгов в Гонконге в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 3,8%.