Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Alibaba увеличила чистую прибыль в I финквартале в 1,5 раза

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале в 1,5 раза, выручку - на 14%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 июня, составила 34,3 млрд юаней ($4,74 млрд), или 13,3 юаня в расчете на ADS, по сравнению с 22,7 млрд юаней, или 8,51 юаня на ADS, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов составила 17,37 юаня на ADS, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 14,59 юаня на ADS.

Квартальная выручка Alibaba составила 234,2 млрд юаней против 205,6 млрд юаней годом ранее при среднем прогнозе рынка в 224,7 млрд юаней.

"Компания продолжает реорганизацию операций, которая уже начинает придавать импульс нашим бизнесам", - заявил главный исполнительный директор Alibaba Дэниэл Чжан.

Начиная с первого финквартала Alibaba придерживается новой организационной структуры, являясь холдинговой компанией для шести самостоятельных организаций, отвечающих за различные направления бизнеса.

Выручка подразделения Taobao and Tmall Group, объединяющую ряд платформ в сфере электронной коммерции, в минувшем квартале выросла на 12%, до 114,95 млрд юаней. Подразделение Alibaba International Digital Commerce Group, в которое входят Lazada, AliExpress, Trendyol и Alibaba.com, увеличило выручку на 41%, до 22,123 млрд юаней.

Выручка облачных сервисов Alibaba повысилась на 4%, до 25,12 млрд юаней.

В четвертом финквартале компания выкупила 35,6 млн ADS на общую сумму $3,1 млрд.

Alibaba подтвердила, что не планирует продавать акции Ant Group в рамках предложенной компанией программы выкупа бумаг. Ant остается "важным стратегическим партнером для различных направлений нашего бизнеса", говорится в пресс-релизе.

В июле Ant объявила, что готова выкупить до 7,6% собственных бумаг у акционеров из расчета стоимости компании в 567,1 млрд юаней. Акции, которые будут выкуплены, Ant планирует направить на поощрение новых сотрудников. Alibaba владеет 33% Ant.

ADR Alibaba прибавляют в цене 5,2% на торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 7,7%.

Alibaba Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" призвала инвесторов ко взвешенным решениям на фоне волатильности

"Мосбиржа" призвала инвесторов ко взвешенным решениям на фоне волатильности

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

VK заплатила за "Дом Зингера" в Петербурге 2,5 млрд рублей

VK заплатила за "Дом Зингера" в Петербурге 2,5 млрд рублей

"АвтоВАЗ" приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти

"АвтоВАЗ" приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти

Disney сообщил о чистом квартальном убытке и потере 12 млн стриминговых подписчиков

Disney сообщил о чистом квартальном убытке и потере 12 млн стриминговых подписчиков

ФАС разрешила структуре Kismet Capital Group купить Zarina и еще три сети

Угроза забастовки на СПГ-заводах Австралии взвинтила цены на газ до $450 за тыс. кубометров

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });