"Норникель" во II квартале снизил выпуск никеля на 7% г/г, меди – на 15%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" во втором квартале 2023 года снизил выпуск никеля на 4% к предыдущему кварталу, до 45 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

По сравнению с данными годичной давности (48,5 тыс. тонн никеля) падение составило 7%.

Снижение было плановым в связи с накоплением незавершенного производства во время межнавигационной паузы в порту Дудинка, пояснила компания.

По итогам первого полугодия 2023 года производство никеля уменьшилось на 9% до 91 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выпуск меди (включая Забайкальский дивизион) во втором квартале упал на 13% к предыдущему периоду и на 15% к данным годичной давности (112,53 тыс. тонн) до 95 тыс. тонн. По итогам первого полугодия 2023 года "Норникель" произвел 203 тыс. тонн меди, что аналогично уровню первого полугодия прошлого года.

Аналогично никелю снижение носило сезонный характер в связи с межнавигационной паузой, пояснил "Норникель". Дополнительным фактором стало временное сокращение производства Медного завода по причине неблагоприятных метеоусловий.

Забайкальский дивизион выпустил 35 тыс. тонн меди в первом полугодии, что на 4% выше аналогичного показателя прошлого года.

"В первом полугодии мы проводили тестирование и начали постепенную замену выбывающего горного оборудования, ранее использовавшегося в компании, на оборудование новых поставщиков из дружественных стран. Успешная реализация программы замены оборудования является важным условием достижения наших операционных планов", - отметил старший вице-президент - производственный директор Сергей Степанов, комментарий которого приведен в сообщении.

С учетом всех реализуемых мероприятий "Норникель" подтвердил прогноз производства металлов из российского сырья в рамках заявленного в начале года диапазона. В текущем году "Норникель" планирует выпустить 204-214 тыс. тонн никеля и 353-373 тыс. тонн меди (по сравнению с 218,97 тыс. тонн никеля и 432,98 тыс. тон в прошлом году).