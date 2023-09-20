Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

"Норникель" наращивает морские поставки меди в Китай

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Норильский никель" наращивает поставки меди в Китай по Восточному транспортному коридору, заявил на конференции "Нева-2023" директор департамента логистики компании Равиль Насыбуллов.

"Мы уже нарастили объемы прямых поставок продукции, прежде всего меди, на китайский рынок. В прошлом году мы осуществили в летний период рейс собственным судном, перевезли партию меди. В этом году планируем нарастить объемы. В настоящее время одно из наших судов идет в Китай, и один рейс мы совершили привлеченным судном. Запланирована еще одна отправка осенью", - сказал он.

В общей сложности "Норникель" планирует отправить 45 тысяч тонн меди Восточным коридором в летний навигационный период этого года, отметил Насыбуллов.

По итогам первого полугодия 2023 г "Норникель" произвел 203 тысячи тонн меди (на уровне годичной давности). Основным каналом поставки медной продукции в Китай ранее являлись сухопутные поставки с Быстринского ГОКа в Забайкальском крае, который выпускает до 70 тысяч тонн меди в год.

"Норникель" заинтересован в реализации проекта круглогодичного прохода через Восточный сектор, подчеркнул директор департамента.

"Даже в летний период, в условно свободной воде, мы сталкиваемся со сложностями с проходом...Были моменты, когда не хватало ледоколов. ...В случае, если будет реализован проект по круглогодичному проходу через Восточный сектор, мы, безусловно, не преминем данным маршрутом, в силу объективных причин - скорости доставки, и как следствие, сокращения оборотного капитала. Сбытовой комплекс у нас достаточно сильно заинтересован в этом транспортном коридоре", - сказал он.

Также "Норникель" планирует дополнительно расширить мощности терминала в Мурманске, объем перевалки которого возрос на 20% - со средних 1,4 млн тонн в год до 1,7 млн тонн. Этот терминал является жизнеобеспечивающим с точки зрения перевалки экспортной продукции, идущей на Запад, отметил Насыбуллов.

Норникель Китай Быстринский гок Равиль Насыбуллов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия в июле поставила в Китай рекордный объем газа

Россия в июле поставила в Китай рекордный объем газа

Биржевые цены на бензин за три дня упали на 6-8%

Биржевые цены на бензин за три дня упали на 6-8%

Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

SEC подала иск к инвесткомпании, управлявшей деньгами российского миллиардера

Газ в Европе активно дорожает, несмотря на сильную ветрогенерацию

Газ в Европе активно дорожает, несмотря на сильную ветрогенерацию

"Детский мир" выкупил 58,26% акций у миноритариев

"Детский мир" выкупил 58,26% акций у миноритариев

ЦБ пригрозил ответственностью организаторам "качелей" на рынке малоликвидных акций

ЦБ пригрозил ответственностью организаторам "качелей" на рынке малоликвидных акций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });