"Норникель" наращивает морские поставки меди в Китай

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Норильский никель" наращивает поставки меди в Китай по Восточному транспортному коридору, заявил на конференции "Нева-2023" директор департамента логистики компании Равиль Насыбуллов.

"Мы уже нарастили объемы прямых поставок продукции, прежде всего меди, на китайский рынок. В прошлом году мы осуществили в летний период рейс собственным судном, перевезли партию меди. В этом году планируем нарастить объемы. В настоящее время одно из наших судов идет в Китай, и один рейс мы совершили привлеченным судном. Запланирована еще одна отправка осенью", - сказал он.

В общей сложности "Норникель" планирует отправить 45 тысяч тонн меди Восточным коридором в летний навигационный период этого года, отметил Насыбуллов.

По итогам первого полугодия 2023 г "Норникель" произвел 203 тысячи тонн меди (на уровне годичной давности). Основным каналом поставки медной продукции в Китай ранее являлись сухопутные поставки с Быстринского ГОКа в Забайкальском крае, который выпускает до 70 тысяч тонн меди в год.

"Норникель" заинтересован в реализации проекта круглогодичного прохода через Восточный сектор, подчеркнул директор департамента.

"Даже в летний период, в условно свободной воде, мы сталкиваемся со сложностями с проходом...Были моменты, когда не хватало ледоколов. ...В случае, если будет реализован проект по круглогодичному проходу через Восточный сектор, мы, безусловно, не преминем данным маршрутом, в силу объективных причин - скорости доставки, и как следствие, сокращения оборотного капитала. Сбытовой комплекс у нас достаточно сильно заинтересован в этом транспортном коридоре", - сказал он.

Также "Норникель" планирует дополнительно расширить мощности терминала в Мурманске, объем перевалки которого возрос на 20% - со средних 1,4 млн тонн в год до 1,7 млн тонн. Этот терминал является жизнеобеспечивающим с точки зрения перевалки экспортной продукции, идущей на Запад, отметил Насыбуллов.