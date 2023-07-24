Ориентированные на экспорт гороха три региона РФ получат в этом году рекордные урожаи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Три региона РФ, ориентированных на экспорт гороха, получат в этом году его рекордные урожаи.

"По сути, в Краснодарском крае и Ростовской области рекорды уже поставлены, Ставропольский край уже близок к рекорду. Эти регионы традиционно ориентированы на экспорт гороха", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его словам, в Краснодарском крае уже собрано 381 тыс. тонн (в первоначально оприходованном весе). "Уборка продолжается, осталось убрать 6% площадей", - сказал он, сообщив, что предыдущий рекорд Кубань поставила в 2021 году, когда за весь год было получено 337 тыс. тонн гороха.

Ростовская область собрала 363 тыс. тонн, осталось убрать еще 30 тыс. га. Рекорд область поставила 2017 году – 347 тыс. тонн.

Рылько также сообщил, что на Ставрополье урожай составил почти 600 тыс. тонн. "Предыдущий рекорд в 619 тыс. тонн был поставлен в 2021 году. Скорее всего, еще немного доберут и также выйдут на рекордный показатель", - сказал он.

По данным ИКАР, доля этих регионов в сборе гороха в РФ в прошлом году составила 25%. В этом году, считает Рылько, она может увеличиться. "Они расширили посевы этой культуры, к тому же в этих регионах стояла "гороховая погода", - отметил он.

При этом Рылько уточнил, что данные по сбору гороха в РФ ИКАР мониторит за период с 1970 года.

По данным Росстата, в 2022 году РФ собрала 3,616 млн тонн гороха (в весе после доработки) – рост на 14,2% против 3,168 млн тонн в 2021 году.