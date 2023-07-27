Ставрополье ждет сокращения урожая плодов и ягод из-за холодной весны

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае ожидают, что урожай плодов и ягод в 2023 году будет меньше прошлогоднего из-за холодной погоды весной, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков в ходе "прямой линии" в соцсети.

"Сельское хозяйство во многом зависит от погодного фактора. К сожалению, весна для наших садоводов и виноградарей была достаточно неприятным явлением: низкие температуры, заморозки не лучшим образом отразились на урожае этого года", - сказал он.

Рекордного показателя по плодам и ягодам 2022 года регион не достигнет.

"Но тем не менее, по урожаю ранних яблок, сбор которых мы уже начали, и качество нашей продукции, и валовое производство на неплохом уровне", - подчеркнул он.

Измалков также добавил, что сельхозпроизводителей прежде всего волнует ценовой фактор на плодово-ягодную продукцию и зерновые, от которого во многом будет зависеть стабильность их работы.

Ранее сообщалось, что в 2022 году на Ставрополье было собрано свыше 74,1 тыс. тонн яблок (в 1,5 раза выше уровня 2021 года), 163,7 тонны черешни (рост в 2,3 раза), 32,5 тонны вишни (рост в 1,8 раза), 1 тыс. тонн сливы (рост в 1,4 раза).

Ставропольский край - крупный производитель плодово-ягодной продукции в России. В регионе ее выращивают 50 сельхозорганизаций, в том числе 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. В подотрасли "садоводство" работают 7 тысяч человек.