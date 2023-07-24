Экс-глава Мегафона и "дочки" ГПБ учредил компанию под собственные инвестпроекты

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Экс-глава ООО "ГПБ Развитие активов" и ПАО "Мегафон" Геворк Вермишян создал холдинговую компанию для реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Вермишян учредил ООО "Монтес Айрес" 20 июня. Среди видов деятельности - "капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний".

Как сообщил Вермишян "Интерфаксу", "Монтес Айрес" ориентирована на проекты в России, однако на перспективу рассматриваются и проекты из дружественных стран.

"Я не ограничиваюсь какими-то определенными классами активов или отраслями, но предпочтение отдаю секторам технологий, зелёной энергетики и инфраструктуры, так как считаю их перспективными драйверами роста экономики", - сказал он. Конкретные сделки, а также суммы инвестиций в проекты Вермишян пока не раскрывает.

В пресс-службе "ГПБ Развитие активов" сообщили "Интерфаксу", что Вермишян покинул пост гендиректора компании, "чтобы сосредоточиться на партнерских и собственных инвестиционных проектах", под реализацию которых и была создана "Монтес Айрес". Эта компания не имеет отношения к Газпромбанку, отметили в пресс-службе.

"ГПБ Развитие активов" является частью Газпромбанка и специализируется на организации и сопровождении M&A и сложноструктурируемых сделок, управлении промышленными и проблемными активами, оценке и реализации активов, прямых инвестициях.

Сейчас руководство "ГПБ Развитие активов" распределено между председателем совета директоров компании Кареном Карапетяном и первым вице-президентом Газпромбанка Наталией Матюниной, которая назначена гендиректором структуры ГПБ.

Вермишян возглавил "ГПБ Развитие активов" в июне 2022 года; до этого в 2011-2021 гг. работал в "Мегафоне", в 2018-2021 гг. был гендиректором оператора. До этого работал в АФК "Система" и "ЛУКОЙЛе".