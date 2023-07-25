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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Alstom увеличил квартальную выручку на 4,3% при сокращении объема заказов на 31%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Французский концерн Alstom SA, производящий железнодорожные составы и поезда, в первом финансовом квартале (завершился 30 июня) увеличил выручку на 4,3%, однако столкнулся с сокращением объема заказов из-за высокой сравнительной базы.

Выручка компании в отчетный период выросла до 4,175 млрд евро с 4 млрд евро в предыдущем фингоду.

Объем новых заказов упал на 31% в годовом выражении, до 3,88 млрд евро, причем 48% из этого объема пришлось на Европу. Столь резкое снижение отчасти вызвано тем, что год назад компания получила крупный заказ на поставку поездов в Германию на сумму 2,5 млрд евро.

Компания подтвердила годовой прогноз финансовых показателей. В том числе рост выручки, как ожидается, составит в районе 5%, а рентабельность по скорректированному показателю EBIT - около 6%.

С начала года капитализация Alstom выросла на 20,2%, до 10,46 млрд евро.

Alstom Германия Франция
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