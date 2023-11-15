Концерн Alstom уволит 1500 сотрудников

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Французский концерн Alstom SA, производящий железнодорожные составы и поезда, в первом полугодии финансового года увеличил выручку, но зафиксировал падение объема заказов. Компания также сообщили о планах сократить штат примерно на 1500 человек ради сокращения расходов.

По состоянию на конец марта этого года в Alstom работали более 80 тысяч человек.

В финансовом полугодии, которое завершилось 30 сентября, выручка компании повысилась на 5%, до 8,44 млрд евро. Прогноз самой компании предусматривал выручку в размере 8,3 млрд евро.

Объем полученных за полгода заказов сократился на 16%, до 8,45 млрд евро с 10,07 млрд евро.

Чистая прибыль составила 1 млн евро против убытка в 21 млн евро годом ранее, а скорректированный показатель EBIT повысился до 438 млн евро с 397 млн евро.

В текущем финансовом году в целом компания ожидает роста выручки более чем на 5% и прогнозирует рентабельность по скорректированной EBIT в районе 6%.

Alstom рассматривает возможность дополнительного размещения акций или конвертируемых облигаций для снижения задолженности. Фирма намерена снизить долг на 2 млрд евро к марту 2025 года.

Руководство компании предложило не выплачивать дивиденды за текущий финансовый год.

Акции Alstom упали почти на 10% в начале торгов в среду. С начала года капитализация компании упала на 37,9%, до 5,16 млрд евро.