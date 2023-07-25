"ГПБ Комплект" вышел из капитала "ГПБ Инжиниринг"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - АО "ГПБ Комплект" вышло из капитала АО "ГПБ Инжиниринг", которое было создано как СП для реализации высокотехнологичных проектов полного цикла в нефтегазовой отрасли, сообщили компании.

Инжиниринговая компания на прошлой неделе уже сменила название на АО "РусГазИнжиниринг" - изменения отражены в ЕГРЮЛ 20 июля. Ребрендинг уже коснулся сайта подрядчика. При этом в сообщении подчеркивается, что компания сохраняет "профильные компетенции, материальные активы и пассивы, коллектив, патенты, технологии".

АО "ГПБ Комплект" активно работает над собственными инфраструктурными проектами Газпромбанка. "Данное решение связано с тем, что "ГПБ Комплект" намерен еще больше сконцентрироваться и активно расширять свое присутствие на рынке ГЧП и инфраструктурных проектов. АО "ГПБ Инжиниринг", собрав команду профессионалов и заняв устойчивое положение, имеет перспективы для дальнейшего самостоятельного развития", - приводятся в сообщении слова гендиректора "ГПБ Комплекта" Руслана Навроцкого.

"АО "РусГазИнжиниринг" сконцентрируется на собственном развитии с упором на самостоятельную разработку, освоение и внедрение на рынок инновационных услуг и моделей их реализации. В ближайшей перспективе мы сосредоточимся на исполнении действующих проектов, установлении сотрудничества с другими участниками банковского сектора с целью совершенствования портфеля финансовых услуг и импортозамещающих решений для применения в будущих проектах нефтегазохимической отрасли РФ", - отметил генеральный директор АО "РусГазИнжиниринга" Андрей Лучин.

"ГПБ Инжиниринг" был создан в конце 2021 года Газпромбанком на основе компетенции "ГПБ Комплекта" и промышленных активов ГПБ" для реализации высокотехнологичных проектов полного цикла в нефтегазовой отрасли по модели EPC.