Французская Thales купит производителя ПО Imperva

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Французская Thales, разработчик технологических решений для аэрокосмической отрасли и оборонного сектора, договорилась о покупке у инвесткомпании Thoma Bravo производителя программного обеспечения в сфере кибербезопасности Imperva Inc., говорится в сообщении Thales.

Цена сделки определялась исходя из стоимости предприятия (EV) в $3,6 млрд. Ее закрытие ожидается к началу 2024 года.

"Imperva обеспечит рост в сегменте безопасности данных и позволит Thales выйти на привлекательный рынок технологий в области безопасности приложений", - отмечается в сообщении.

Thoma Bravo купила Imperva в 2019 году примерно за $2,1 млрд.