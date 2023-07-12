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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Thales близка к покупке производителя коммуникационных систем для авиации Cobham за $1,1 млрд

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Французская Thales Group, разработчик технологических решений для аэрокосмической отрасли и оборонного сектора, начала эксклюзивные переговоры о покупке Cobham Aerospace Communications за $1,1 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Thales, приобретение Cobham, выпускающей бортовые коммуникационные системы, позволит ей расширить портфель решений в сфере авионики.

Cobham, штаб-квартира которой находится в Париже, работает помимо Франции в США, Канаде, ЮАР и Дании. Штат компании включает порядка 690 сотрудников.

Cobham рассчитывает получить выручку порядка $200 млн в 2023 году.

Приобретение Cobham положительно скажется на прибыли Thales уже в течение первого года после закрытия сделки, ожидают в компании.

Thales планирует профинансировать покупку за счет имеющихся средств и намерена закрыть сделку в первом полугодии 2024 года.

Thales Франция Cobham
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